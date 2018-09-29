Пострадавший при ограблении в Одессе инкассатор находится в реанимации без сознания

Вчера в центре города злоумышленники совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, похитив более 3 миллионов гривень.

Один из раненых вчера в Одессе во время вооруженного ограбления инкассаторов находится в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил главный врач городской клинической больницы №11 Николай Турчин, в которую накануне доставили потерпевших.

По его словам, один из пострадавших сейчас находится в реанимации в бессознательном состоянии. В связи тяжелым огнестрельным ранением, повредившим бедренную артерию, у него большая кровопотеря.

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«Состояние тяжелое, во время операции осколки пули извлечены», - сказал Турчин, добавив, что у мужчины также перелом шейки бедра, из-за чего необходимо еще одно оперативное вмешательство.

Другой инкассатор, получивший огнестрельное ранение в пятку, прооперирован, его состояние удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября в центре Одессы, на улице Софиевской, злоумышленники совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, похитив более 3 млн грн.

По данным полиции, нападение совершено на сотрудников частной компании, проводивших инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног во время нападения получили оба сотрудника (один – в пятку, второй – в бедро).

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.