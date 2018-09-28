В центре Одессы со стрельбой ограбили инкассаторов, есть пострадавшие (фото, видео)

По предварительным данным, огнестрельные ранения получили оба инкассатора, они доставлены в больницу.

В центре Одессы злоумышленники совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, есть пострадавшие.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня вечером на улице Софиевской неизвестные обстреляли автомобиль инкассаторов одного из банков, после чего скрылись с места происшествия.

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Злоумышленники, забравшие у инкассаторов деньги, предположительно скрылись на иномарке, направившись в сторону Пересыпского моста.

По предварительным данным, огнестрельные ранения получили оба инкассатора, они доставлены в больницу. В городе объявлен план «Сирена».

На место происшествия прибыло руководство регионального главка Нацполиции и прокуратуры Одесской области.

Как сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, при совершении разбойного нападения на инкассаторов на улице Софиевской похищено более 3 млн грн, передает корреспондент УНИАН.

По уточненным данным, нападение совершено на сотрудников частной компании, проводивших инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног получили оба сотрудника (один – в пятку, второй – в бедро). Пострадавшие госпитализированы.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Видео: Новости Думская

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области правоохранители задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов компании по обслуживанию платежных терминалов мобильной связи.