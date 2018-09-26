Смертельное ДТП с автомобилем патрульных в Черновцах: из видеорегистратора исчезли записи (видео)

На видеорегистраторе из машины патрульной полиции, которая насмерть сбила человека полторы недели назад, не обнаружили ни одной записи.

В деле резонансного ДТП с автомобилем патрульных в Черновцах исчезли доказательства.

Об этом говорится в сюжете ТСН. На видеорегистраторе из машины патрульной полиции, который насмерть сбил человека полторы недели назад, не обнаружили ни одной записи. Такое заявление сделали в СБУ, где сейчас расследуют эту аварию.

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По версии патрульных, пешеход внезапно выбежал на дорогу перед их авто, которое ехало за нарушителем. Впрочем, очевидцы говорят - мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе, где его и сбили патрульные. Уничтожили ли записи умышленно или же патрульные просто забыли включить регистратор - выяснит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Черновцах 23-летний мужчина погиб в результате наезда на него служебного автомобиля патрульной полиции.