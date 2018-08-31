На Тернопольщине людей незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре, да еще и брали за это до 30 тысяч гривен в месяц (фото)
На Тернопольщине разоблачили группу, которая лишала воли людей под видом оказания им психологической и медицинской помощи.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что супруги из Киевской области в июле 2017 года создали юридическое лицо, деятельность которого связана с предоставлением услуг по лечению от наркологической и алкогольной зависимости. Руководителем учреждения назначили жену. Впоследствии к ним присоединилось еще несколько человек.
Участники организованной группы, все без медицинского образования, подыскивали наркозависимых, алкозависимых и игроманов, и помещали их в специально оборудованное здание вблизи Тернополя, из которого невозможно выбраться самостоятельно.
Убеждая родственников, что пациентам необходимо лечение без общения с внешним миром, у пациентов забирали мобильные телефоны и фактически закрывали на несколько месяцев, вводя неустановленные следствием препараты, подавляющие волю.
Также под видом психологической помощи, люди, не имеющие никакого отношения к психологии, издевались над потерпевшими, унижая их достоинство и употребляя нецензурные выражения. Стоили услуги псевдоврачей от 10 до 30 тыс. грн в месяц.
Преступную группу разоблачили благодаря родственникам потерпевших, которые увидели отсутствие результата «лечения» и сообщили о деятельности реабилитационного центра правоохранителей. Установлено 15 лиц, которых незаконно лишили свободы.
На сегодня 4 лицам сообщено о подозрении по ч.3 ст.146 УК Украины (похищение людей и незаконное лишение их свободы, совершенное организованной группой). Троим из них избрана меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Одно лицо будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Как сообщал УНИАН, ранее украинки рассказали, как стали жертвами торговли людьми.