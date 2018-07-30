Чума XXI века: украинки рассказали, как стали жертвами торговли людьми (видео)

С каждым годом количество выявленных преступлений этой категории растет, в частности – фактов сексуальной эксплуатации.

30 июля в мире отмечается День борьбы с торговлей людьми. В Международной организации труда отмечают, что 21 миллион человек во всем мире стал жертвой принудительного труда.

Как заявил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Артем Крищенко, в течение шести месяцев этого года полицией выявлено 186 фактов торговли людьми, в том числе 108 фактов - это сексуальная эксплуатация.

«В течение шести месяцев этого года мы выявили 186 фактов торговли людьми. В их числе 108 фактов - это сексуальная эксплуатация. На сегодняшний день жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей», - сказал он.

Крищенко добавил, что за аналогичный период прошлого года было выявлено 144 факта торговли людьми, из них: 94 факта сексуальной эксплуатации.

«Поэтому с каждым годом количество выявленных преступлений этой категории растет, в частности - фактов сексуальной эксплуатации... Это указывает не на рост преступности в этой сфере - это показатель того, что мы научились оперативного выявлять такие правонарушения», - заверил чиновник.

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Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", чаще всего путем насилия и обмана попадают в Россию, Польшу, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Вместо заработка в плен попала Вера. Это случилось десять лет назад, но события того вечера женщина до сих пор помнит в деталях. После многих лет психологической реабилитации она согласилась рассказать свою историю. Веру с подругой по дороге до магазина поймали двое неизвестных. Девушек закрыли в гараже, наносили побои по всему телу и два года заставляли оказывать сексуальные услуги.

"Нам было по 17-18 лет. Это было в городе Васильков на Киевщине. Однажды мы пытались скрыться с подругой, но нас поймали. Начали бить и ломать руки. Одну девушку просто закатали в гараже. Я убежала и с тех пор наполовину инвалид", - рассказала жертва.

Еще одной пострадавшей от рабства стала Татьяна. Она осталась одна, беременная и с трехлетним сыном на руках. Не было жилья и работы. В отчаянии женщина зарегистрировалась в одной из соцсетей, и там изложила свою историю. Уже через несколько дней ей написала Рита – гражданка России, что, мол, готова ей помочь: оплатить роды, поселить у себя с детьми и даже платить 10 тыс. рублей за услуги горничной.

"Я собрала маленькую сумку вещей и уехала. Приехала в Москву и сразу сконтактировалась с этой женщиной и она пообещала меня забрать через два дня. И я в Москве без денег с ребенком беременной не зная, что делать, я обратилась в комнату матери и ребенка на Ярославском вокзале меня там поселили и произошли экстренные роды", - рассказала Татьяна.

Лишь через две недели за женщиной уже с двумя детьми на руках приехала и "Рита из интернета".

"Она закрыла нас в доме, забрала у меня документы. Приезжала к нам раз в неделю, привозила продукты нам, а на улицу не позволяла выходить вообще. Она занималась черной магией и угрожала мне. Мы были за городом в частном доме, а она - в Москве со своими детьми", - вспоминает женщина.

Спастись Татьяне помогли соседи. Вместе с участковым они освободили женщину из рабства, купили билет на поезд в Украину и даже дали с собой небольшую сумму денег. Уже год она дома, и признается, забыть московского опыта не сможет никогда.

В Украине за время независимости 230 тысяч граждан становились жертвами торговли людьми. Половина из них – жертвы трудовой эксплуатации. Другие – были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговлю органами.

"Торговля людьми – это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. Поэтому Украина является страной назначения и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми", - рассказывает Ирина Бойко, координатор работы по противодействию торговле людьми.

Чтобы вернуться к полноценной жизни после пережитого, жертвам необходима не только юридическая, но прежде всего психологическая помощь. Психолог Оксана Варварич уже несколько лет ежедневно борется за судьбы таких украинцев.

"У нас есть классные кейсы, когда человек потом находит веру в себя и доверие к людям и готов работать, и строить новую жизнь, они женятся, готовы иметь новые отношения, детей. И это очень приятно и для нас", - сказала психолог проекта по противодействию торговле людьми.

Получить помощь можно и от государства. В Минсоцполитики отчитываются: только за 2018 год официально в Украине статус жертв торговли людьми предоставили 122 обратившимся.

Первое, что следует помнить, отмечают правозащитники, в коем случае и ни при каких обстоятельствах не отдавать потенциальным работодателям оригиналы документов. А когда стали жертвой какой-либо эксплуатации, не бояться и не стесняться немедленно обращаться в полицию и общественные организации.