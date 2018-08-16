Депутат-"свободовец" попал в ДТП в Киеве

В автомобиль "свободовца" Игоря Мирошниченко на скорости врезалась Honda.

Депутат Киевсовета от партии "Свобода", бывший нардеп Игорь Мирошниченко попал в ДТП на проспекте Победы в Киеве.

Об этом сам Мирошниченко написал на своей странице в Facebook.

"Всем друзьям и неравнодушным, которые обсуждают ДТП с моим участием на проспекте Победы. Со мной все в порядке. С "Хондой", которая на скорости догнала меня возле Центрального ЗАГСа дела плохи, но водитель и пассажир живы и здоровы", - написал Мирошниченко.

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Водитель автомобиля Honda телеканалу 112 Украина рассказал, что он ехал со скоростью 90 км/ч, когда его подрезал другой автомобиль. Из-за этого Honda столкнулась с "BMW".

"Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло", - заявил водитель Honda Азир Рамазанов.

Игорь Мирошниченко утверждает, что ехал со скоростью 50 км/ч, когда услышал сзади звук, похожий на звук байка, который разгоняется.

"Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", - рассказал "свободовец".