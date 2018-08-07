Под Киевом тренер по тхэквондо избил женщину за требование не мусорить
В Петропавловской Борщаговке под Киевом двое молодчиков избили пожилую женщину за замечание с требованием не мусорить. В одном из нападавших свидетели узнали тренера подростков по тхэквондо.
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Как сообщают «Вартови Еспресо», инцидент произошел днем 6 августа. Отмечается, что женщина сделала молодым людям замечание по поводу бутылки, которую выбросили не в мусорный контейнер.
Молодые люди наносили женщине удары в лицо, после чего потерпевшая потеряла сознание.
В нападавших свидетели опознали двух братьев. Утверждается, что один из них – спортсмен, тренер подростков по тхэквондо Юрий Сандуляк.
Напомним, что в Одессе подростки зверски избили девочку. "Изверги" издевались над девочкой, избивали ее и, впоследствии, ограбили. Позже в сети появилось ужасное видео инцидента.