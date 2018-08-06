Избиение школьницы в Одессе: одна из нападавших планирует уехать из страны вместе с родителями

11:40, 06 августа 2018
Происшествия
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Девочка планирует уехать из страны вместе с родителями / УНИАН

Об этом сообщают "Факты". По данным издания, информацию о том, что Алена планирует поехать с родителями в Румынию, написали ее друзья под одним из фото в Instagram девушки. Однако снимок и комментарий вскоре были удалены.

"Аленке стало плохо. Она не в себе. Зачем вы так делаете? Из-за вас рушатся семьи. Аленка уже не может выйти на улицу. Завтра Аленка со всей семьей уезжает обратно в Румынию", — написал друг в ответ на негативные комментарии в адрес девушки.

Напомним, что в Одессе подростки зверски избили девочку. "Изверги" издевались над девочкой, избивали ее и, впоследствии, ограбили. Позже в сети появилось ужасное видео, а котором можно увидеть это преступление.

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Теги: #Одесса#избиение