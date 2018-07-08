Нардеп-"радикал" попал в ДТП: появились подробности аварии (видео)
04:10, 08 июля 2018Происшествия
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Участники аварии с участием нардепа-"радикала" отделались ссадинами и испугом.
Нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько попал в ДТП на Кировоградщине
Нардеп от "Радикальной партии" Дмитрий Линько попал в ДТП на Кировоградщине.
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По свидетельствам очевидцев, его водитель не справился с управлением и зацепил грузовик, говорится в сюжете ТСН.
От удара внедорожник отбросило на хозяйственную постройку при дороге. Все участники происшествия отделались ссадинами и испугом. На месте составили европротокол и разъехались.
Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, что Линько жив - его спас ремень безопасности.
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