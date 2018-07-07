Нардеп-радикал попал в серьезное ДТП: обнародовано видео с места аварии

Как видно на видеозаписи, автомобиль нардепа врезался в здание, у машины отпало колесо, а в салоне сработали подушки безопасности.

Накануне, 6 июля, народный депутат от «Радикальной партии» Дмитрий Линько попал в серьезное ДТП на Кировоградщине.

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Как сообщил своей странице в Facebook лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, Линько жив и уверен, что его спас ремень безопасности.

О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается. При этом Ляшко обнародовал видеозапись, на которой можно увидеть последствия аварии. Как видно на видеозаписи, автомобиль нардепа врезался в здание, у машины отпало колесо, а в салоне сработали подушки безопасности.