Нардеп-радикал попал в серьезное ДТП: обнародовано видео с места аварии
08:41, 07 июля 2018Происшествия
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Как видно на видеозаписи, автомобиль нардепа врезался в здание, у машины отпало колесо, а в салоне сработали подушки безопасности.
У машины отпало колесо / скриншот
Накануне, 6 июля, народный депутат от «Радикальной партии» Дмитрий Линько попал в серьезное ДТП на Кировоградщине.
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Как сообщил своей странице в Facebook лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, Линько жив и уверен, что его спас ремень безопасности.
О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается. При этом Ляшко обнародовал видеозапись, на которой можно увидеть последствия аварии. Как видно на видеозаписи, автомобиль нардепа врезался в здание, у машины отпало колесо, а в салоне сработали подушки безопасности.
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