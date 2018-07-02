На Харьковщине пенсионерку убило деревом, спиленным ее братом

Трагедия произошла в Сахновщинском районе области.

В Харьковской области спиленным в лесу деревом убило пенсионерку.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, происшествие произошло 30 июня в Сахновщинском районе.

По сведениям полиции, о трагедии сообщил правоохранителям 68-летний брат погибшей.

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Установлено, что утром того дня мужчина вместе со своей сестрой поехал в местный лес. Во время спиливания дерево упало на 77-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений она погибла на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.