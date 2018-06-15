В Житомирской области правоохранители задержали четырех подозреваемых в похищении людей в Киеве

Патрульные обнаружили злоумышленников во время проверки автомобиля Mercedes на стационарном посту «Кочеров» в Житомирской области. Задержанных передали работникам столичной полиции.

В Житомирской области вчера, 14 июня, правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые находились в розыске за похищение людей в Киеве.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Житомирской области, 14 июня около 19 часов во время несения патрульными полицейскими службы на стационарном посту «Кочеров» в Житомирской области сработала системы «Рубеж». Поэтому полицейские проверили автомобиль марки Mercedes и установили, что он находился в розыске.

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Также в авто патрульные полицейские обнаружили четырех человек-пассажиров, подозреваемых работниками уголовного отдела полиции Голосеевского района города Киева в причастности к похищению людей в столице. Задержанных граждан, а также автомобиль патрульные передали работникам столичной полиции, которые прибыли на место происшествия.

Начатое ранее расследование похитителей продолжается.