Завалился на крыло и начало дымиться: пассажирка рассказала детали аварии самолета в "Жулянах"

По данным пассажирки, в аэропорту работают машины скорой помощи. Некоторые люди пострадали, получив ссадины на локтях.

Ситуация в «Жулянах» во время приземления самолета авиакомпании Bravo, рейса 4406 Анталия-Киев, была более сложной, чем утверждают в администрации аэропорта.

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Об этом со ссылкой на пассажирку Александру сообщает «Эспрессо».

“Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало димитися, поотрывало некоторые сиденья, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка. Стюардесса сказала пассажирам не двигаться, однако пассажиры начали выбегать из самолета, который уже приземлился. Потом пришлось почти 30 минут ждать автобус, который отвез пассажиров к терминалу", - рассказала Александра.

По ее словам, багаж уже получили лишь 5 процентов пассажиров. Воду пассажирам в терминале дали через два часа после аварийного приземления самолета.

По данным пассажирки, в аэропорту работают машины скорой помощи. Некоторые люди пострадали, получив ссадины на локтях. Также у некоторых пассажиров поднялось давление и зафиксировано шоковое состояние. Администрация аэропорта пока не объяснила пассажирам, когда они смогут получить свои чемоданы.