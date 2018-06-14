В "Жулянах" самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу: аэропорт закрыли (фото)

Администрацией принято решение о закрытии аэропорта «Киев» на 5 часов до 1:00 15 июня.

Сегодня, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта имени Сикорского (Жуляны).

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Как сообщает пресс-служба аэропорта, на борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета.

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

«Принято решение о закрытии аэропорта «Киев» на 5 часов до 1:00 15 июня», – говорится в сообщении.

«Около 21.00 в аэропорту Жуляны (Киев) совершил аварийную посадку чартер Анталия-Киев. Компания Bravo. Исключительно усилиями экипажа мы остались Живы. Представителя авиакомпании нет. Все ждут в багжному отделении...», – пишет на своей странице в Facebook очевидец Юрий Дубенець. По его словам, у самолета "отвалилось или треснуло" одно крыло.

Авиакомпания Bravo Airways пока никак не прокомментировала инцидент.