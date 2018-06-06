В Одессе избили американского певца - ученика знаменитого Фрэнка Синатры (фото)

Мужчина несколько раз ударил певца по лицу и руке.

В Одессе неизвестный в ходе конфликта избил 71-летнего американского певца Билла Уоррена.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступило заявление гражданина США о том, что 5 июня около 20.00 в центре города его избил неизвестный.

Заявитель указал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударил его по лицу и руке.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

В то же время известный в городе активист Юрий Дьяченко сообщил, что накануне на Дерибасовской встретил иностранца, лицо которого было в крови.

«Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: «Вызывай полицию». Звоню, в полиции спрашивают, нужна ли скорая медицинская помощь, уточнил: нужна. Через 25 минут приезжает «скорая», врач английским не владеет. Медики хотят увезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию…», - отметил Дьяченко.

Он обнародовал в социальных сетях фотографию избитого иностранца, которого идентифицировали, как американского певца и шоумена 71-летнего Билла Уоррена – обладателя двух национальных премий США, ученика знаменитого Фрэнка Синатры.

На данный момент УНИАН не смог получить официальной информации, в каком из проходящих в городе мероприятий мог принимать участие иностранный артист.

В частности, данный певец не значится в списках официальных гостей фестиваля Odessa Classics, который проходит с 1 по 10 июня. Об этом УНИАН сообщил президент фестиваля Алексей Ботвинов.