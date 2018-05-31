В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета, объявлен план "Перехват" (фото)
11:58, 31 мая 2018Происшествия
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Нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле.
Депутаты нанесли легкие телесные повреждения / Facebook Андрей Немченко
В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета от партии "Сила людей" Андрея Немченко.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера", - написал Немченко.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства / Facebook Андрей Немченко
Нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле.
Полиция объявила план "Перехват" для задержания злоумышленников. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений, ведется расследование.
Как сообщал УНИАН, в Луцке пьяная женщина покусала двух патрульных. За час до инцидента полицейские задержали за вождение в нетрезвом виде ее мужа.
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