В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета, объявлен план "Перехват" (фото)

Нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле.

В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета от партии "Сила людей" Андрея Немченко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера", - написал Немченко.

Нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Полиция объявила план "Перехват" для задержания злоумышленников. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений, ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, в Луцке пьяная женщина покусала двух патрульных. За час до инцидента полицейские задержали за вождение в нетрезвом виде ее мужа.