В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета, объявлен план "Перехват" (фото)

11:58, 31 мая 2018
Происшествия
417
Депутаты нанесли легкие телесные повреждения / Facebook Андрей Немченко

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера", - написал Немченко.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства / Facebook Андрей Немченко

Нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Полиция объявила план "Перехват" для задержания злоумышленников. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений, ведется расследование. 

Как сообщал УНИАН, в Луцке пьяная женщина покусала двух патрульных. За час до инцидента полицейские задержали за вождение в нетрезвом виде ее мужа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #депутаты#нападение