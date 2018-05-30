На месте убийства Аркадия Бабченко нашли гильзы от патронов - СМИ

Правоохранители обнаружили гильзы от патронов калибра 9 мм.

В Киеве на месте убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, застреленного во вторник, 29 мая, нашли гильзы от патронов калибра 9 мм.

Об этом сообщают собственные источники ТСН.uа в правоохранительных органах.

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Как стало известно, в подъезде журналиста обнаружили 3 гильзы.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством, но Россия причастна к аналогичным преступлениям в прошлом.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.