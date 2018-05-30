Пули попали в легкие и сердце Бабченко - СМИ

Сейчас ожидается решение суда на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В российского журналиста Аркадия Бабченко выпустили три пули, которые могли попасть в легкие и сердце.

Об этом ТСН.uа сообщил источник в правоохранительных органах.

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По предварительным оценкам судмедэкспертизы, все три пули остались в теле. "Входных отверстий - три. Выходных не видно. То есть слепые ранения - пули в теле. Кровотечение изо рта - характерный признак ранения легких. Ну и сердце, скорее всего. Проведут вскрытие - все установят, но в целом в первичной оценке - картина достаточно проста", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили в Днепровском районе Киева на пороге дома, в котором он жил, вечером 29 мая.

Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом.

Он отметил, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.