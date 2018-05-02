Тайсон уже не тот: в Киеве во время пьяной драки мужчине оторвали ухо

Отсутствие уха пострадавший заметил только после того, как пришел к знакомому.

В Киеве на Оболони правоохранители задержали киевлянина, который во время драки оторвал знакомому ухо.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В Оболонское управление полиции от врачей поступило сообщение об оказании медицинской помощи 31-летнему мужчине, которого с повреждением уха госпитализировали с улицы Северной.

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Полицейские установили, что двое знакомых вместе выпивали во дворе и между ними возник конфликт, который перерос в драку.

"В результате один из них схватил другого за ухо и дернул, после чего мужчины разошлись. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому отсутствие уха пострадавший заметил только тогда, как пришел к знакомому, который и вызвал медиков", - говорится в сообщении.

Нападающего - 32-летнего киевлянина задержали по месту жительства, в квартире на улице Героев Днепра. Мужчина дает объяснения в управлении полиции.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 122 (Умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрания меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.