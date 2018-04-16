"Чикен файт": три пьяных подружки подрались в самолете на высоте 9 километров (видео)

Сначала девушки пили водку на борту самолета, а в испанском Тенерифе их уже встречала полиция.

Во время рейса из английского Гатвика в испанский Тенерифе на борту самолета авиакомпании EasyJet произошла драка между тремя пьяными девушками.

Как сообщает The Sun, конфликт между тремя пьяными подругами произошел во время полета на высоте 30 тысяч футов (чуть более 9 киллометров).

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Очевидцы засняли на видео, как члены экипажа разнимают дерущихся и хватающих друг друга за волосы авиадебоширок.

"Никто не ожидал, что это произойдет. Они явно были подругами, сидели, распивали водку Grey Goose и обнимались. Но через минуту они начали спорить и орать друга на друга, используя нецензурные выражения. Другие пассажиры пожаловались экипажу, и стюардесса забрала у них водку. После этого брюнетка набросилась на блондинку с криком и начала выдирать ей волосы. Мы перепугались, что кто-то может серьезно пострадать", - рассказала пассажирка самолета Энджи Диллоуэй.

Представители авиакомпании сообщили, что в аэропорту Тенерифе пьяных дебоширок ожидала полиция.

Видео: thesun.co.uk