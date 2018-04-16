"Чикен файт": три пьяных подружки подрались в самолете на высоте 9 километров (видео)

16:48, 16 апреля 2018
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает The Sun, конфликт между тремя пьяными подругами произошел во время полета на высоте 30 тысяч футов (чуть более 9 киллометров).

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Очевидцы засняли на видео, как члены экипажа разнимают дерущихся и хватающих друг друга за волосы авиадебоширок.

"Никто не ожидал, что это произойдет. Они явно были подругами, сидели, распивали водку Grey Goose и обнимались. Но через минуту они начали спорить и орать друга на друга, используя нецензурные выражения. Другие пассажиры пожаловались экипажу, и стюардесса забрала у них водку. После этого брюнетка набросилась на блондинку с криком и начала выдирать ей волосы. Мы перепугались, что кто-то может серьезно пострадать", - рассказала пассажирка самолета Энджи Диллоуэй.

Представители авиакомпании сообщили, что в аэропорту Тенерифе пьяных дебоширок ожидала полиция.

Видео: thesun.co.uk
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Теги: #драка#самолет#алкоголь#водка