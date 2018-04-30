В Киеве на Трухановом острове искатель ценностей наткнулся на схрон с оружием и взрывчаткой

Случайный человек с металлоискателем нашел пакет с опасными предметами и сообщил полиции.

В Киеве на Трухановом острове нашли схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно информации, вчера около 20:00 вечера случайный человек, которая искала ценности с помощью соответствующего устройства, нашла пакет с опасными предметами.

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На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. При осмотре вещей обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более 1500 патронов различного калибра. Все это отправили для проведения экспертизы.

Материалы внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства. Оперативники работают над установлением собственника изъятых предметов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Голосеевском районе гребец на байдарке нашел утопленника, который погиб за 3-4 месяца до того.