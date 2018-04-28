В Голосеевском районе Киева гребец нашел утопленника

По предварительным данным, утопленник находился в воде около 3-4 месяцев.

В Киеве возле острове Казачий в Голосеевском районе 27 апреля найдено тело утопленника. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В 16:01 в столичную Службу спасения 101 поступила информация о том, что в Голосеевском районе столицы на острове Казачий, в заливе реки Днепр возле берега находится тело человека. Сообщение поступило от человека, который плавал на байдарке», - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело неизвестного мужчины и передали его правоохранительным органам.

Причины трагедии и личность мужчины устанавливают правоохранительные органы. По предварительным данным, утопленник находился в воде около 3-4 месяцев.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве трое мужчин перевернулись на лодке и погибли.