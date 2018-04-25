Сожжение табора ромов в Киеве: в полиции прояснили ситуацию

В Киеве на Лысой горе сожгли не табор ромов, а мусор, который они оставили после себя.

В Киеве на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор.

Об этом заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко, передает "112.ua".

Читайте также"Работают группами по 5 человек": журналист рассказал о мошеннических схемах ромов, оккупировавших киевский вокзал

"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли", - сказал Крищенко.

Он отметил, что полиция не получала ни одной жалобы ромов на побои или насилие.

"У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", - отметил глава столичной полиции.

Крищенко заверил, что правоохранители не допустят, чтобы кто-то разгонял временные поселения ромов, если их жители не нарушают законы.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.