В Киеве националисты разогнали цыганский табор на Лысой горе (фото)

Другие рейды против «незаконных проявлений» активисты планируют проводить на следующей неделе.

Активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Об этом в Facebook сообщает координатор организации Сергей Мазур. Так, 19 апреля он обнародовал пост, в котором рассказал, что активисты вместе с представителями РГА Голосеево предъявили ромам ультиматум с требованием покинуть территорию парка.

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21 апреля, в субботу, Мазур рассказал, что лагерь покинула лишь часть ромов.

«Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов остальные тоже решили пойти с запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли», - отметил он.

«Другие рейды против незаконных проявлений ци н..планируем на следующей неделе. Всех желающих уведомим», - сообщил Мазур.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева на железнодорожном вокзале табор цыган поселился прямо в зале ожидания.