В пруду Одесской области утонул подросток
11:25, 24 апреля 2018Происшествия
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Спасатели продолжают поиски подростка.
Организован поиск пропавшего ребенка / фото joinfo.ua
В пруду с. Пирожная Одесской области утонул подросток.
Спасатели продолжают его поиски, сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области.
"На местном пруду “Дружба” перевернулась лодка в которой находился подросток 2006 г.р. Отделением ДПРЧ-24 организован поиск пропавшего ребенка. Обследовано 150000 м2 водоема, поиски результатов не дали. 24 апреля поиски пропавшего подростка продолжены с привлечением группы водолазных работ", - говорится в сообщении.
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