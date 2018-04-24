В пруду Одесской области утонул подросток

Спасатели продолжают поиски подростка.

В пруду с. Пирожная Одесской области утонул подросток.

Спасатели продолжают его поиски, сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области.

"На местном пруду “Дружба” перевернулась лодка в которой находился подросток 2006 г.р. Отделением ДПРЧ-24 организован поиск пропавшего ребенка. Обследовано 150000 м2 водоема, поиски результатов не дали. 24 апреля поиски пропавшего подростка продолжены с привлечением группы водолазных работ", - говорится в сообщении.

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