Во Львове в бассейне после занятия по плаванию умер 10-летний ребенок
17:05, 27 января 2018Происшествия
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Сейчас причина гибели девочки не сообщается, подробности инцидента устанавливаются.
Во львовском бассейне после занятия по плаванию умер 10-летний ребенок / фото УНИАН
Во Львове в бассейне "Динамо", что расположен во Дворце спорта, погиб 10-летний ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
"26 января в 17:30 час. в г. Львове в бассейне "Динамо" на вул. Витовского, 53, во время сушки волос феном умерла девочка 10 лет, проживала в с. Конопниця Пустомытовского района", - говорится в сообщении.
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По данным ОГА, трагедия произошла после занятий по плаванию, на глазах у матери ребенка.
Сейчас причина гибели девочки не сообщается, подробности инцидента устанавливаются.
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