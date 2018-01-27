Во Львове в бассейне после занятия по плаванию умер 10-летний ребенок

Сейчас причина гибели девочки не сообщается, подробности инцидента устанавливаются.

Во Львове в бассейне "Динамо", что расположен во Дворце спорта, погиб 10-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"26 января в 17:30 час. в г. Львове в бассейне "Динамо" на вул. Витовского, 53, во время сушки волос феном умерла девочка 10 лет, проживала в с. Конопниця Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

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По данным ОГА, трагедия произошла после занятий по плаванию, на глазах у матери ребенка.

Сейчас причина гибели девочки не сообщается, подробности инцидента устанавливаются.