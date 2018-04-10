В Одесской области подросток застрелил ровесника, играя пистолетом
10:38, 10 апреля 2018Происшествия
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Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, и как оружие попало в руки подростков.
В Одесской области полиция устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего / фото УНИАН
В Одесской области 15-летний подросток смертельно травмировал в грудь своего товарища из боевого пистолета.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области, предварительно установлено, что трагедия произошла, когда несовершеннолетние игрались пистолетом. От полученного ранения парень погиб на месте.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, и как оружие попало в руки подростков. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля драка между студентами закончилась смертельным ножевым ранением одного из участников конфликта.
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