В Одесской области подросток застрелил ровесника, играя пистолетом

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, и как оружие попало в руки подростков.

В Одесской области 15-летний подросток смертельно травмировал в грудь своего товарища из боевого пистолета.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области, предварительно установлено, что трагедия произошла, когда несовершеннолетние игрались пистолетом. От полученного ранения парень погиб на месте.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, и как оружие попало в руки подростков. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля драка между студентами закончилась смертельным ножевым ранением одного из участников конфликта.