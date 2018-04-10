В Одесской области подросток застрелил ровесника, играя пистолетом

10:38, 10 апреля 2018
Происшествия
136
В Одесской области полиция устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего / фото УНИАН

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области, предварительно установлено, что трагедия произошла, когда несовершеннолетние игрались пистолетом. От полученного ранения парень погиб на месте.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, и как оружие попало в руки подростков. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля драка между студентами закончилась смертельным ножевым ранением одного из участников конфликта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#Одеса