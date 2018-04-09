В Одессе драка между студентами закончилась смертельным ножевым ранением

Правоохранители установили, что убийца – студент того же вуза, что и убитый.

В Одессе конфликт между двумя студентами перерос в драку, которая завершилась смертельным ножевым ранением. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юноши в одной из областей Украины.

Читайте такжеВ Одессе правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов (фото, видео)

Как сообщается на сайте полиции Одесской области, стычка между юношами произошла на территории Приморского района Одессы. Внезапная ссора переросла в драку, во время которой один из ее участников воспользовался острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители установили, что злоумышленник – студент того же вуза, что и убитый. На следующий день его нашли на родине в Запорожье и задержали.

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания в Одессе, с ним проводятся следственные действия.

За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла стычка между полицией и компанией на "Лексусе": 18-летний парень ударил копа ногой в грудь.