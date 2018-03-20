В Одесской области без отопления остались более 2 тысяч жителей

Из-за отсутствия лимита газа остались без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов.

В Одесской области в с. Крыжановка без отопления остались более 2 тысяч жителей.

Об этом сообщает ГСЧС. Отмечается, что из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК «Суворовский» проживает 6 тыс. 500 чел.).

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"По состоянию на 7 часов 20 марта газоснабжение не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха 3 градуса мороза. Ситуация находится на контроле ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее в центре Харькова в результате аварии на теплосети без отопления остались почти 100 объектов.