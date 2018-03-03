В центре Харькова в результате аварии на теплосети без отопления остались почти 100 объектов (видео)

Отопление планируют возобновить сегодня к вечеру.

В центре Харькова в результате аварии на теплосети без отопления остались почти 100 объектов.

Как сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» Татьяна Чуйко, авария на трубопроводе произошла сегодня около 3.00 под улицей Чернышевского в Киевском районе Харькова.

Читайте такжеХарьков обогревают воздушными тепловыми пушками, отопление обещают вернуть к вечеруПо ее словам, из-за прорыва трубопровода диаметром 500 мм без отопления остались 84 жилых дома, 2 детсада, детско-юношеская спортивная школа, родильный дом, медицинская часть МВД, больница, кожно-венерологический диспансер и тубдиспансер. На месте работают ремонтники, они откачивают воду и пытаются ликвидировать порыв без проведения земляных работ.

Чуйко подчеркнула, что отопление в отключенных домах планируют возобновить сегодня к вечеру.

Как сообщал УНИАН, в Харькове за последние 10 дней произошли по меньшей мере четыре крупные аварии на теплосетях, в результате чего без тепла и горячей воды на несколько дней оставались жители нескольких сотен домов.