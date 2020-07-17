Психологи рассказали, как люди реагируют на слово "вирус"

Ученые считают, что именно сочетание звуков в словах влияют на эмоции.

Каждый раз, когда человек слышит слово "вирус", то в крови повышается уровень гормонов стресса – кортизола. И дело здесь даже не в пандемии COVID-19, а в эмоциональном отклике и ассоциациях конкретных звуковых сочетаний.

Психологи считают, что именно сочетание звуков в словах влияют на эмоции. В частности, слово "вирус" способно повысить кровяное давление. Исследование об этом опубликовано в психологическом журнале Psychological Science, пишет 24 канал.

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Множество психологических исследований указывают на то, что звуковые сочетания могут указывать человеку на смысл слов, даже если они не знают конкретных терминов. Первое такое исследование, которое подтвердило эту теорию, было опубликовано еще в 1929 году. Участникам группы предлагали сложить картинку с выдуманными словами "такете" или "малума". Большая часть респондентов описала слово "такете" как острую фигуру, а "малума" как округлую.

По одному из поздних исследований, проведенному в 2001 году, это явление назвали "эффектом буба-кики". Авторы этого исследования тоже показывали участникам своих экспериментов два рисунка и просили определить, какое из них кики, а какое – буба. Одно изображение имело острую форму и углы, а второе было овальной формы. Следовательно, первую форму чаще относили к кики, а второе к буба.

Несмотря на то, что с периода первого исследования прошло более 90 лет, ученые до сих пор мало поняли о когнитивных процессах, которые заставляют человека конкретным образом реагировать на комбинации звуков.

Во время нового исследования авторы предположили, что эмоции, которые могут вызвать слова, влияют на ассоциации. К примеру, они считают, что группа кики-слов, которые содержат мягкие и короткие гласные (например, и, е) и обструенты (шумные согласные (в, т, б)), кажутся более резкими и возбуждают сильные эмоции. Зато твердые и протяжные звуки (а, о) дают ощущение покоя.

Для подтверждения этой теории психологи провели три эксперимента. Для первого они выбрали слова и картинки, которые использовались в старых исследованиях, после чего просили участников теста описать, какой эффект они вызывают – возбуждающий или успокаивающий. Для второго они сгенерировали 940 случайных наборов слогов с помощью специального алгоритма и предложили участникам оценить их. Во время последнего исследования специалисты попросили участников сравнить увиденные ранее фигуры с вымышленными словами из второго теста.

Результаты этого исследования в очередной раз подтвердили, что от слов кики-набора респонденты испытывали эмоциональное возбуждение, беспокойство и были склонны ассоциировать их с остроугольными формами. Зато буба-слова имели успокаивающий эффект.

Поэтому исследователи считают, что их работа может пролить свет на несколько вопросов, связанных с языками.

"Эмоциональные реакции могут помочь детям сопоставить звук со значением при изучении новых слов, связь между звуком и значением. Возможно, это также позволило древним людям сформировать язык", – говорится в исследовании.

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