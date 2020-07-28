В США начинаются массовые испытания вакцины от коронавируса на людях

В испытании примут участие около 30 тыс. добровольцев.

Фармакологическая компания Moderna в США приступила к последней, третьей стадии клинических испытаний вакцины mRNA-1273. Вакцину планируют применить против нового коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, пишет РБК-Украина.

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Это самое масштабное в мире по охвату клиническое испытание вакцины от коронавируса. В нем примут участие 30 тысяч добровольцев.

По данным компании, правительство США выделило ей дополнительные 472 миллиона долларов на разработку вакцины. Весной, в апреле, Moderna уже получила на эти цели 483 миллиона.

Ранее УНИАН сообщал, что Индия начала тестировать вакцину от COVID-19 на людях.

Также в Великобритании подвели итоги испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года.

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