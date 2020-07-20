BBC: Оксфордская вакцина от коронавируса безопасна и вызывает реакцию иммунитета

В большинстве случаев защитные клетки появлялись в теле добровольцев после одной инъекции.

Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, оказалась безопасной и способной провоцировать реакцию иммунной системы. В ее испытании приняли участие 1077 человек.

Как пишет BBC, у добровольцев, которым делали инъекции препарата, обнаружили антитела и Т-лимфоциты, способные бороться с коронавирусом. Результаты очень обнадеживают. Однако, издание отмечает, что еще рано говорить, можно ли с помощью оксфордской вакцины обеспечить защиту населения от COVID-19. Дальнейшие исследования продолжаются.

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Впрочем, правительство Великобритании уже заказало 100 миллионов доз этой вакцины. Она называется ChAdOx1 nCoV-19 и была разработана с беспрецедентной скоростью. Вакцина изготовлена из генетически измененного вируса, который вызывает простуду у шимпанзе. Его сильно изменили для того, чтобы он не мог заражать людей, а также чтобы был "похожим" на коронавирус. Ученые добились этого, включив генетический код белков в "шипах" COVID-19, с помощью которых он цепляется к человеческим клеткам, в вакцину, над которой работали. Таким образом, препарат напоминает коронавирус. И иммунная система способна учиться на нем атаковать настоящий вирус.

В проблеме COVID-19 большое внимание уделялось антителам. Но они - лишь часть защиты человеческого организма от болезни. Антитела способны делать коронавирус неактивным. Т-лимфоциты или белые кровяные тельца помогают координации иммунной системы и способны определять, какие клетки в теле были заражены, а также уничтожать их. Почти все эффективные вакцины провоцируют реакцию антител и Т-лимфоцитов.

Уровень Т-лимфоцитов достиг пикового значения через 14 дней после вакцинации. А уровень антител оставался на пике даже через 28 дней. Впрочем, исследование еще продолжается достаточно долго, чтобы можно было сказать, на какое время вакцина может обеспечить иммунитет.

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"Мы довольны результатами, опубликованными сегодня, поскольку мы увидели как антитела, так и Т-лимфоциты. Они обнадеживают. И мы верим, что это тот тип реакции, который дает защиту. Но ключевой вопрос, ответ на который все хотят знать, - работает ли вакцина, может ли она гарантировать защиту. Поэтому мы сейчас играем в выжидание", - пояснил профессор Эндрю Поллард из Оксфордской исследовательской группы.

Исследование показало, что у 90% людей, которые получили прививки, появлялись антитела после одной дозы. Только 10 людям сделали две инъекции, прежде чем у них тоже появились антитела.

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"Мы не знаем, какой уровень антител нужен для защиты, но мы можем максимизировать реакцию с помощью второй дозы", - сказал Поллард.

Безопасна ли оксфордская вакцина? Да. Но есть и побочные действия. У 70% участников исследования появлялась температура или головная боль. Но ученые говорят, что эти проблемы удалось решить с помощью парацетамола. Никаких опасных для жизни эффектов ученые не наблюдали.

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