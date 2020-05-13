Ученые заявили, что способность сосредоточиться ухудшается после приема жирной пищи

Результаты теста оказались хуже после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, чем после приема пищи, содержащей растительные жиры, что указывает на связь между этой жирной пищей и мозгом.

Жирная пища кажется другом в эти неспокойные времена, но новые исследования показывают, что всего один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров может помешать сконцентрироваться.

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В исследовании, опубликованом в "Американском журнале клинического питания" (American Journal of Clinical Nutrition), сравнивались результаты теста на внимание 51 женщины. Первая группа ела пищу с высоким содержанием насыщенных жиров. Вторая - ту же пищу, приготовленную с подсолнечным маслом, в котором много ненасыщенных жиров.

Результаты теста оказались хуже после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, чем после приема пищи, содержащей растительные жиры, что указывает на связь между этой жирной пищей и мозгом, передает medikforum.

«Большинство предыдущих работ, посвященных изучению причинно-следственного эффекта диеты, рассматривались в течение определенного периода времени. И это был всего лишь один прием пищи - довольно примечательно, что мы увидели разницу», - сказала Аннелиз Мэдисон, ведущий автор исследования, специалист в области клинической психологии в Университете штата Огайо (США).

Мэдисон отметила, что еда, приготовленная на подсолнечном масле с низким содержанием насыщенных жиров, по-прежнему содержит много диетического жира.

«Поскольку оба приема пищи были с высоким содержанием жира и потенциально проблематичны, когнитивный эффект приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров мог бы быть даже больше, если бы он сравнивался с приемом пищи с низким содержанием жира».

Хотя исследование не определило, что происходит в мозге, Мэдисон сказала, что предыдущие исследования показали, что пища с высоким содержанием насыщенных жиров может вызывать воспаление во всем теле, и, возможно, в мозге. Жирные кислоты также могут проникать через гематоэнцефалический барьер. «Может быть, жирные кислоты взаимодействуют с мозгом напрямую. То, что он показывает, это сила дисрегуляции, связанной с кишечником», - отметил она.