В США испытывают вакцину от COVID-19 в таблетках
В США разработали вакцину от коронавируса в таблетках: готовятся испытания на людях.
Как рассказал Daily Mail врач-иммунолог Шон Такер из Сан-Франциско, миллионы доз новой вакцины могут быть произведены к концу года, пишет Обозреватель.
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По его словам, вакцина сделана из мертвого аденовируса, одной из причин простуды, в который команда Такера включила некоторые гены из COVID-19.
Сейчас вакцина проходит лабораторные испытания на пригодность к производству. Испытания на мышах уже проведены, и их результаты были многообещающими.
На начало июля запланированы испытания на людях, уже отбираются кандидаты.
Вместе со своей командой из восьми человек доктор Такер работает с января без выходных, чтобы предложить эффективную вакцинацию в виде таблеток.
Ранее УНИАН сообщал, что в США работают над 8 потенциальными вакцинами от коронавируса.
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