В мире болезнь COVID-19 преодолели более 7,3 миллиона человек
06:21, 15 июля 2020Зарубежные новости
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Лидером по количеству больных остаются США.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 577 954 человек, выздоровели 7 374 484 человек. В целом подтверждено 13 287 651 случая заболевания.
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Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.
Лидером по количеству больных остаются США – 3 429 072 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 926 824 больных, Индии – 906 752 случаев, в России – 738 787, в Перу – 333 867.
Как сообщал УНИАН, 14 июля было зафиксировано, что в мире количество случаев COVID-19 всего за пять дней пересекла новую миллионную отметку.
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