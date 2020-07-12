Коронавирус: более 7 миллионов больных по всему миру смогли выздороветь

Жертвами болезни во всем мире стали 565 тысяч человек.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире зафиксировали 12 717 908 случаев коронавирусной инфекции – на 219 тысяч больше, чем сутками ранее.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Жертвами болезни во всем мире стали 565 138 тысяч человек. 7 005 299 больных выздоровели.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США - 3 245 925. На втором месте Бразилия (1 839 850), на третьем – Индия (849 522), на четвертом – Россия (719 449), на пятом – Перу (322 710).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сомневается, что в ближайшее время удастся полностью избавиться от коронавируса.

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