Коронавирус: более 7 миллионов больных по всему миру смогли выздороветь
08:48, 12 июля 2020Зарубежные новости
101 0
Жертвами болезни во всем мире стали 565 тысяч человек.
Ситуация с коронавирусом в мире / Иллюстрация REUTERS
По состоянию на утро 12 июля во всем мире зафиксировали 12 717 908 случаев коронавирусной инфекции – на 219 тысяч больше, чем сутками ранее.
Читайте такжеДействия властей были правильными: Зеленский рассказал о положительной тенденции с коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Жертвами болезни во всем мире стали 565 138 тысяч человек. 7 005 299 больных выздоровели.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США - 3 245 925. На втором месте Бразилия (1 839 850), на третьем – Индия (849 522), на четвертом – Россия (719 449), на пятом – Перу (322 710).
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сомневается, что в ближайшее время удастся полностью избавиться от коронавируса.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter