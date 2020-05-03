В Испании значительно снизился уровень суточной смертности от коронавируса

Жертвами эпидемии в Испании стали более 25 тысяч человек.

В Испании за сутки в результате инфицирования коронавирусом умерли 164 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

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В целом количество летальных случаев возросло до 25 тыс. 264, в том числе на 164 за последние сутки. Вчера сообщалось, что за сутки умерли 276 человек.

В общей сложности по стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 217 тысяч 466 человек, в том числе 838 за последние сутки.

Количество новых инфицированных в сутки уменьшилось по сравнению со вчерашним днем, когда было подтверждено 1 тыс. 147 случаев заражения.

Больше всего инфицированных в Мадриде - 62 тыс. 205 человек, в Каталонии - 50 тыс. 234 и в регионе Кастилия и Леон - 17 тыс. 238.

Излечились от COVID-19 118 тысяч 902 человека, из них за последние сутки - 1 тыс. 654.

На настоящее время госпитализированы 118 тысяч 495 человек, из них 547 - за последние сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 10 тысяч 974 человека, что на 65 больше, чем вчера.

Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки в мире по количеству инфицированных коронавирусом, а по количеству умерших - четвертое место после США, Италии и Великобритании.

Напомним, по состоянию на утро 3 марта в мире было зафиксировано 3 428 422 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За сутки это число возросло на 84 тысячи человек.

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