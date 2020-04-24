Ученые выяснили, на сколько коронавирус сокращает жизнь человека
Человек, который перенес коронавирус, умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.
К такому выводу пришли сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга. Свои наблюдения они изложили в отчете, опубликованном на портале Wellcome open research, пишет Оbozrevatel.
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По их расчетам, мужчины из-за вируса покидают этот мир в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет раньше.
Шотландские специалисты подчеркнули, что инфекция губит не только больных людей, но и молодых, и здоровых.
"В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – обратил внимание Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.
Ранее врачи заявили, что коронавирус может вызывать внезапные инсульты у молодых людей.
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