Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США.

За сутки во всем мире выявлено 289 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 6 297 летальных исходов.

Читайте такжеCNN: Выздоровевшим от COVID-19 стоит проверить состояние сердцаОб этом свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса.

Напомним, 15 сентября, во всем мире зафиксировано почти 288 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, и 4 510 летальных исходов.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 29 479 686 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 933 542 человека. Между тем, выздороветь удалось 19 995 990 пациентам.

Больше всего тех, кто выздоровел в Индии, Бразилии и США.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6 604 355). На втором месте Индия – 4 930 236, на третьем - Бразилия (4 382 263), на четвертом - Россия (1 069 873), пятое место у Перу (733 860). Украина находится на 24 месте (163 678), между Израилем и Канадой.

Коронавирус в мире:

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Автор: Ирина Погорелая