Почти половина интернет-публикаций о коронавирусе была создана ботами - генсек ООН

По словам Антониу Гутерриша, решением для этой проблемы служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты.

Около 40% интернет-публикаций о коронавирусной инфекции COVID-19 были сгенерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей.

Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций со ссылкой на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Как показали результаты недавнего анализа одной из крупнейших платформ соцсетей, 40 процентов постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей", - цитирует пресс-служба слова Гутерриша.

По словам генсека, решением для этой проблемы служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты.

Читайте такжеFacebook будет предупреждать пользователей о фейках и дезинформации о коронавирусе

Также он призвал правительства всех стран и руководителей любого уровня сделать все возможное, чтобы защитить журналистов и работников СМИ в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, киберполиция Украины заблокировала почти 10 тысяч интернет-ссылок, которые использовались мошенниками в преступных целях во время пандемии.

С начала карантина Служба безопасности Украины заблокировала более 2,1 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей и разоблачила 301 интернет-агитатора, распространявшего фейки о СOVID-19.

Читайте также: