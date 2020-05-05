Почти половина интернет-публикаций о коронавирусе была создана ботами - генсек ООН
Около 40% интернет-публикаций о коронавирусной инфекции COVID-19 были сгенерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей.
Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций со ссылкой на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
"Как показали результаты недавнего анализа одной из крупнейших платформ соцсетей, 40 процентов постов, касающихся COVID-19, были генерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей", - цитирует пресс-служба слова Гутерриша.
По словам генсека, решением для этой проблемы служат новости и аналитические материалы, опирающиеся на факты.
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Также он призвал правительства всех стран и руководителей любого уровня сделать все возможное, чтобы защитить журналистов и работников СМИ в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщал УНИАН, киберполиция Украины заблокировала почти 10 тысяч интернет-ссылок, которые использовались мошенниками в преступных целях во время пандемии.
С начала карантина Служба безопасности Украины заблокировала более 2,1 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей и разоблачила 301 интернет-агитатора, распространявшего фейки о СOVID-19.
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