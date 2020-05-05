В Украине заблокировали 10 тысяч ссылок, используемых мошенниками во время пандемии
Киберполиция заблокировала почти 10 тысяч интернет-ссылок, которые использовались мошенниками в преступных целях во время пандемии.
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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что сотрудники киберполиции проверили 642 информации о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничества, связанного с коронавирусом.
По результатам было начато 58 уголовных производств. "Сейчас идентифицировано 166 человек, причастных к организации или участию в мошеннических схемах, используя ситуацию с COVID-19", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по материалам работников киберполиции составлено 40 административных протоколов по фактам нарушения карантинных мероприятий и реализации изделий медицинского назначения и средств дезинфекции.
Также с начала карантинных мероприятий киберполиция заблокировала 9 тысяч 954 интернет-ссылки, которые использовались мошенниками в преступных целях, и 1 тысяча 945 мошеннических финансовых операций по банковским счетам.
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