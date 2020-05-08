Количество больных коронавирусом в мире приближается к четырем миллионам

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США, Испании и Италии.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 4 миллионам и уже составляет 3 845 607 человек.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрированная в США (1 256 994 человек), Испании (221 447 человек) и Италии (215 858 человек). В пятерку стран-лидеров по количеству зараженных также входят Великобритания и Россия.

Излечились от недуга 1 284 741 пациент. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умерли 269 567 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 мая было зафиксировано 3 755 341 случай заболевания COVID-19. Таким образом, количество новых заражений за сутки выросло на 90 266 случаев.

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