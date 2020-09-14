Канада и ЕС сотрудничают на нескольких многосторонних платформах, исследуя, как использовать искусственный интеллект в борьбе с коронавирусом.

Канада и Евросоюз сотрудничают в направлении использования искусственного интеллекта для борьбы с коронавирусом.

Читайте такжеВ мире за сутки значительно упало количество новых инфицированных коронавирусом

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, передает Украинская правда.

"Канада и ЕС сотрудничают на нескольких многосторонних платформах, исследуя, как использовать искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на коронавирус и восстановлении от COVID-19", - говорится в заявлении.

Кроме искусственного интеллекта, ученые также работают в сфере квантовых технологий и других отраслях. Партнерство осуществляется с помощью форумов и цифровой диалога.

Коронавирус в мире: новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН