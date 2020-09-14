Канада и Евросоюз сотрудничают в направлении использования искусственного интеллекта для борьбы с коронавирусом.
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Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, передает Украинская правда.
"Канада и ЕС сотрудничают на нескольких многосторонних платформах, исследуя, как использовать искусственный интеллект и другие цифровые технологии для помощи международному сообществу в реагировании на коронавирус и восстановлении от COVID-19", - говорится в заявлении.
Кроме искусственного интеллекта, ученые также работают в сфере квантовых технологий и других отраслях. Партнерство осуществляется с помощью форумов и цифровой диалога.
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