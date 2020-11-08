Больше всего людей заболели COVID-19 в США.

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 50 миллионов.

Читайте такжеВ Киеве за сутки выявили почти тысячу новых случаев COVID-19Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса Университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 8 ноября количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 50 052 204 человек. С начала пандемии выздоровели 32 881 582 пациента, 1 253 311 – умерли.

Больше всего людей заболели COVID-19 в таких странах:

США – 9 900 788 случаев заражения;

Индия – 8 507 754 случая заражения;

Бразилия – 5 653 561 случай заражения;

Россия – 1 760 420 случаев заражения;

Франция – 1 709 773 случая заражения.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на 8 ноября в Украине обнаружили 460 331 случай инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии выздоровели 206 866 человек, 8 450 – умерли.

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Автор: Катерина Шварц