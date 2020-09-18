Для этого им пришлось обнаружить все мутации в белках коронавируса, которые помогали ему "уклоняться" от антител.

Новый метод разоблачает каждую мутацию, которые важные белки коронавируса SARS-CoV-2 могут использовать, чтобы избежать атаки антител. Результаты могут помочь в разработке лекарств против COVID-19 на основе защитных иммунных клеток.

Читайте такжеВ Индии политик заявлял о пользе купания в грязи для иммунитета, однако сам заразился COVID-19Об этом пишет Nature, объясняя, что иммунная система вырабатывает молекулы, которые называют антителами, чтобы бороться с инфекциями. Антитела, которые цепляются к важным частям так называемых "шипов" на поверхности SARS-CoV-2, могут делать вирус неактивным. Поэтому они привлекательны для ученых как потенциальный метод лечения.

Но со временем вирусы накапливают мутации. И некоторые из них могут помешать антителам цепляться к ним, что позволяет инфекции "уклоняться" от удара человеческого иммунитета. Ученый Джеймс Кроу из Медицинского центра Университета Вандербилт в Нэшвилле, штат Теннесси, вместе с Джесси Блумом из Центра Рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле, штат Вашингтон, позаботились, чтобы у коронавируса не было такой возможности.

Читайте такжеВ Азии зафиксировали новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнееОни создали наиболее подробную карту мутаций в белках шипов SARS-CoV-2, которые могут блокировать действие 10 человеческих антител. На ее основе они разработали три коктейля антител, каждый из которых состоял из иммунных молекул двух типов. Лабораторные испытания показали, что коронавирус не смог использовать мутации, чтобы не позволить им цепляться. Результаты исследования ученых сейчас находятся на этапе профессиональной оценки. Но с ними пока можно ознакомиться более подробно на сайте bioRxiv.

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Перевод: Лесь Дымань