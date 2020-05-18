Коронавирус в мире поразил уже почти 5 миллионов людей (карта)

Больше всего в мире смертей от коронавируса зафиксировано в США – более 80 тысяч человек.

По состоянию на утро 18 мая общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 315 185 человек. В то же время, выздоровело 1 733 963 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Всего в мире 4 713 620 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 80 397 человек, в Великобритании – 34 716, Италии – 31 908, Франции – 28 111 и в Испании – 27 563. В Китае в общем – 4638.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 486 757), Россия (281 752), Великобритания (244 995), Бразилия (241 080), Испания (230 698), Италия (225 435), Франция (179 693), Германия (176 369) и Турция (149 435).

Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19, из них 514 - летальные.

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