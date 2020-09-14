Компания-производитель обнаружила эффективность своей разработки в сочетании с другим препаратом при лечении от коронавируса.

Компания Eli Lilly and Co объявила, что ее лекарство от ревматоидного артрита сокращает период выздоровления пациентов с COVID-19, которых госпитализировали. Особенно он эффективен при применении в сочетании с другим препаратом под названием remdesivir.

Читайте такжеУченые предполагают, что марихуана может быть эффективна в лечении коронавирусаКак пишет Reuters лекарство от артрита называется baricitinib и продается под брендом Olumiant. Компания-производитель утверждает, что оно ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19 примерно на день по сравнению с теми, кого лечили только с помощью remdesivir.

Издание напоминает, что последний получил разрешение на экстренное применение в США в мае. Такое решение было принято после того, как исследования обнаружили, что препарат сокращает срок госпитализации зараженных коронавирусом пациентов на 31%. В компании Eli Lilly and Co говорят, что собираются начать обсуждение с Управлением по продовольствию и медикаментам США о получении разрешения на экстренное применение baricitinib. Основанием станут результаты исследования с привлечением более тысячи пациентов.

Лекарство от артрита может помочь врачам подавить потенциально смертельную иммунную реакцию на COVID-19, называемую "цитокиновым штормом".

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Перевод: Лесь Дымань