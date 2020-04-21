В Польше выявили уже более 9,7 тысячи больных коронавирусом, умерли 385 человек
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше увеличилось до 9 737 человек.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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Так, за сутки в Польше выявили 144 новых зараженных коронавирусом. Также за прошедшие сутки зафиксированы 5 летальных случаев. Все умершие были преклонного возраста, у большинства из них были сопутствующие заболевания.
Всего с начала пандемии коронавируса COVID-19 в Польше умерли 385 человек.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек. С начала пандемии от коронавируса умерло свыше 170 тысяч человек. При этом излечились почти 647 тысяч человек.
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