В Польше выявили уже более 9,7 тысячи больных коронавирусом, умерли 385 человек

За сутки в Польше зафиксировали 144 новых заражений коронавирусом.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Польше увеличилось до 9 737 человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Так, за сутки в Польше выявили 144 новых зараженных коронавирусом. Также за прошедшие сутки зафиксированы 5 летальных случаев. Все умершие были преклонного возраста, у большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавируса COVID-19 в Польше умерли 385 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек. С начала пандемии от коронавируса умерло свыше 170 тысяч человек. При этом излечились почти 647 тысяч человек.