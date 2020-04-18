В России количество заболевших COVID-19 превысило 36 тысяч человек
В России количество заболевших COVID-19 превысило 36 тысяч человек.
Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 785 в 79 регионах. В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», - говорится в сообщении.
За сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России скончались 313 человек.
При этом за сутки выписаны по выздоровлению 467 человек, за весь период выписано по выздоровлению по России - 3 057.
Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве- 2 649, Подмосковье - 428, Санкт-Петербурге - 139.
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